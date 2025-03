Pato vence Brasília no NBB por 18 pontos de diferença

A sexta-feira (14) marcou o encontro entre equipes de situações distintas no NBB (Novo Basquete Brasil). O Brasília, então terceiro colocado da temporada regular, foi até o Paraná para enfrentar o Pato, que entrou na partida na 16ª posição da tabela. Apesar do favoritismo, o time candango acabou superado pelos donos da casa por 98 a 80. Na Paraíba, a Unifacisa virou contra o Bauru Basket.

Barnes foi o cestinha da partida com 27 pontos anotados para o Pato. Ainda pelo time paranaense, Novaes também se destacou ao marcar 20 pontos, pegar 6 rebotes e distribuir 7 assistências no confronto. Cauê fez um duplo-duplo com 10 pontos e 10 rebotes. Lucas foi o destaque ofensivo do Brasília com 25 pontos.

Apesar do revés, o Brasília segue com a terceira posição do NBB e vai ter a chance de se reabilitar na próxima segunda-feira (17), quando recebe o Botafogo. Por outro lado, a vitória fez o Pato subir para o 14º lugar com 38 pontos e volta à quadra na quarta-feira (19) para enfrentar o Paulistano fora de casa.