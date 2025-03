Corinthians calibrado nas bolas triplas vence Mogi pelo NBB

Os mandantes comandaram a noite deste sábado (15) na rodada tripla do NBB 2024/2025. Com 48% de efetividade nos arremessos de três pontos, o Corinthians derrotou o Mogi por 93 a 73. Já o Caxias do Sul precisou de duas prorrogações para vencer o Paulistano por 99 a 95. Na última partida do dia, o União Corinthians dominou o São Paulo pelo pelacar de 95 a 74.

Melvin Johnson foi o grande destaque do Corinthians, anotando 30 pontos e quebrando seu recorde pessoal no NBB. Foram seis bolas de três pontos convertidas pelo estadunidense em nove tentativas. Pelo lado do Mogi, Gregate foi o principal pontuador, com 18 tentos.

Já o Caxias do Sul contou com a boa atuação da dupla Betinho e Vini Chagas para triunfar sobre o Paulistano. Betinho anotou 22 pontos, líder da partida, enquanto Vini Chagas anotou um duplo-duplo de 13 pontos e 12 rebotes. Por sua vez, Brunão foi o maior destaque do time paulista, também registrando um duplo-duplo de 19 pontos e 10 rebotes.