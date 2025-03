Cleveland Cavaliers atinge recorde de vitórias seguidas da franquia

Líder da Conferência Leste, o Cleveland Cavaliers segue em grande fase na NBA. Na noite da última sexta-feira (14), a equipe derrotou o Memphis Grizzlies por 133 a 124. Essa é a 16ª vitória seguida do Cavs, um recorde para a franquia.

O Cleveland Cavaliers dominou a maior parte da partida, com um primeiro tempo excelente. Com uma grande atuação tanto no ataque como na defesa, a equipe chegou a ter uma parcial de 23-9 durante o segundo quarto. Com um desempenho fenomenal, o Cavaliers foi ao intervalo vencendo por 75 a 58. Na reta final da partida, os líderes do Leste diminuíram a intensidade e o Grizzlies diminuiu a diferença no placar para apenas nove pontos, porém, sem conseguir a virada.

Evan Mobley foi o destaque do Cavaliers na partida com 22 pontos e 11 rebotes, enquanto Darius Garland ficou perto do duplo-duplo com 20 pontos e nove rebotes. Do lado do Memphis Grizzlies, Ja Morant teve uma grande atuação com 44 pontos, mas não foi o suficiente para ajudar o time do Tennessee a vencer.