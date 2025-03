Warriros vence na NBA com mais um recorde de Stephen Curry

Daymond Green terminou a partida como o cestinha do Golden State Warriors, com 23 pontos, seguido por Jonathan Kuminga, com 18, e Moses Moody, com 17. Stephen Curry fechou a noite com 11 pontos, cinco assistências e dois rebotes. O brasileiro Gui Santos iniciou a partida no banco, mas jogou por 18 minutos, anotando 10 pontos, cinco rebotes e três assistências. Do outro lado da quadra, DeMar DeRozan foi o grande destaque do Sacramento Kings, anotando 23 pontos, sete assistências e cinco rebotes.

Com a sexta vitória seguida, o Golden State Warriors tem 38 vitórias e 28 derrotas, com um aproveitamento de 57,6%, e está em sexto lugar na Conferência Oeste. Já o Sacramento Kings é o nono colocado com 33 vitórias, 32 derrotas e 50,8% de aproveitamento. As duas equipes voltam a jogar nos próximos dias. Nesta sexta (14), o Kings segue na estrada para visitar o Phoenix Suns às 23h. No sábado (15), o Golden State Warriors recebe o New York Knicks às 21h30