Vasco e Caxias vencem em casa pelo NBB 2024/2025

Com os resultados da noite, o Vasco se estabeleceu na sexta colocação desta temporada regular do NBB. O cruzmaltino tem uma campanha de 16 vitórias e 12 derrotas. Por outro lado, o Botafogo amargou a sua 19ª derrota em 27 jogos, ocupando o 17º lugar (fora da zona de classificação aos playofss). Já o Caxias aparece na 14ª posição, com nove vitórias e 17 derrotas. Uma posição na frente vem o São Paulo, com 11 triunfos e 11 derrotas.