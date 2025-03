Flamengo atropela Paisas e avança às semis da BCLA

A enorme vantagem deixou o Rubro-Negro confortável na partida. Assim, a equipe brasileira pôde se dar ao luxo de rodar o time e dar minutos aos jogadores do banco enquanto esperava pelo fim da partida. Ala titular do Flamengo, Jordan Williams foi o maior pontuador da partida, registrando 25 pontos, além de seis rebotes e duas assistências. Entre os jogadores que saíram do banco, Guilherme Deodato foi o grande destaque, com 18 pontos, três rebotes e duas assistências.

Por fim, vale destacar que o Flamengo está no Final Four da Champions League Américas pela terceira vez consecutiva e busca o seu segundo título da competição. Por fim, o primeiro e único título veio no ano 2021.