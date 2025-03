Wandão projeta confronto entre Franca e Quimsa pela BCLA

Sesi Franca e Quimsa entram em quadra, nesta quinta-feira (13), pela Champions League das Américas de basquete (BCLA). O duelo, que começa às 20h40 (de Brasília), no Ginásio Pedrocão, será o último da série de três jogos e vale vaga nas semifinais do torneio. Com passagens em ambas as equipes, Wanderson Trigueiro, o Wandão, analisa a partida e destaca os principais pontos fortes dos times.

Segundo o treinador no projeto Contagem Towers e ex-jogador de basquete profissional, a vantagem está com Franca. Ele acredita que o time brasileiro aposta no basquete coletivo e no apoio de sua torcida como fatores que podem garantir a vitória e a classificação. Quanto ao Quimsa, Wandão destaca o estilo cadenciado e técnico da equipe argentina, típico do basquete local, e que pode surpreender o time paulista.

"Franca entra com a força do seu basquete coletivo e o apoio dos torcedores, o que, sem dúvida, é um grande diferencial em jogos decisivos. O basquete faz parte do DNA da cidade. Já o Quimsa, com seu estilo cadenciado e técnico, pode trazer surpresas, pois o basquete argentino é sempre muito competitivo. No entanto, acredito que o time de Franca tem tudo para sair vitorioso e garantir a classificação", comentou.