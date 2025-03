Oklahoma City Thunder derrota Celtics e se garante nos playoffs

Ao longo do jogo, as duas equipes foram se alternando na liderança do placar, mas sempre próxmas, com uma diferença máxima de 12 potnos para Oklahoma City na metade da partida. No terceiro quarto, Boston tirou a diferença e chegou ao empate em 98-98 faltando oito minutos para o final do jogo. Na reta final da partida, Kenrich Williams acertou uma bola tripla, enquanto Shai Gilgeous-Alexander não desperdiçou seus lances livres para garantirem a vitória do Thunder.

Shai Gilgeous-Alexander terminou como o cestinha da noite. O armador do Oklahoma City Thunder teve 34 pontos, cinco rebotes e sete assistências, enquanto o pivô Chet Holmgren anotou um duplo-duplo com 23 pontos e 15 rebotes. Do lado do Boston Celtics, Jayson Taum foi o grande destaque do time com 33 pontos, oito assistências e oito rebotes.

Garantido nos playoffs e com larga vantagem no topo da Conferência Oeste, o Thunder volta a jogar no sábado (15), fora de casa contra o Detroit Pistons. Vice-líder do Leste, com 47 vitórias e 19 derrotas, o Celtics viaja na sexta-feira (14) para a Flórida, onde encara o Miami Heat.