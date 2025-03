Minas perde para Instituto e é eliminado da Champions

Eliminação Frustrante

Tendo a chance de definir a classificação em casa, o Minas mostrou nervosismo e oscilações que custaram a vitória. Os visitantes começaram com tudo e abriram 32 a 21 no primeiro quarto. A equipe mineira até reagiu no segundo período e encostou no placar em 42 a 40.

No entanto, o Instituto voltou melhor do intervalo e abriu grande vantagem no terceiro quarto, em 65 a 50. O Minas remou forte atrás do empate no último período, mas não conseguiu tirar a diferença. Juan

Arengo foi o maior pontuador do time brasileiro, com 19 pontos, seguido de Jeremy Hollowell, que anotou 15. Por outro lado, a dupla do Instituto Nicola Pomoli e Bautista Lugarini brilharam com 21 e 18 pontos, respectivamente.