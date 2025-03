Franca bate Quimsa e avança às semis da Champions

O Sesi Franca segue vivo na luta pelo segundo título da Champions League Américas de basquete. Nesta quinta-feira (13), a equipe brasileira venceu o terceiro e decisivo jogo contra o atual campeão do torneio Quimsa, da Argentina, e se classificou à semifinal. O triunfo aconteceu no Ginásio Pedrocão e teve placar favorável ao time paulista de 84 a 73. Georginho de Paula foi o grande destaque do triunfo, com 24 pontos e 10 rebotes.

Nas duas primeiras partidas da série de melhor de 3 jogos tiveram vitória das equipes visitantes. Na Argentina, o Franca arrancou uma vitória por 71 a 69 e saiu na frente na disputa. Jogando em casa, ontem (12), o time brasileiro acabou cedendo um triunfo para o Quimsa, que empatou o confronto.

Os atuais campeões até ameaçaram aprontar mais uma vez aqui no Brasil e iniciaram bem o primeiro quarto da partida decisiva, abrindo 7 a 2 no placar. O Franca reagiu ainda no período inicial, liderando em 19 a 16 ao fim dos primeiros dez minutos. Mostrando o motivo de ser o atual campeão do torneio, o Quimsa voltou a crescer no jogo e fechou o segundo quarto à frente no placar em 44 a 38.