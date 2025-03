Corinthians domina Blumenau pela segunda rodada da LBF

Na noite desta quinta-feira (13), ocorreu a segunda rodada da Liga de Basquete Feminino (LBF). Em casa, no Ginásio Galegão, o Blumenau perdeu para o Corinthians por 82 a 53. A cestinha da partida foi a cubana Ariadna Capiro, do time vencedor, com 22 pontos, 8 rebotes e 4 assistências.

O Corinthians iniciou o jogo dominando, com Beatriz Oliveira e Yasmim marcando os primeiros pontos, enquanto a defesa do time paulista se manteve firme. O Blumenau teve dificuldades no ataque, e o time alvinegro ampliou sua vantagem, com Ariadna se destacando no garrafão. No segundo período, o Corinthians seguiu forte defensivamente, apesar de não converter todas as oportunidades. Blumenau melhorou sua precisão nos arremessos a partir dos cinco minutos, mas as Furiosas aproveitaram os contra-ataques para aumentar ainda mais a vantagem. O placar ao final do primeiro tempo era de 47 a 24 para o Corinthians.

Após o intervalo, o Corinthians manteve o controle do jogo, ampliando sua vantagem aproveitando os erros ofensivos do Blumenau e encaixando bons contra-ataques. Apesar de um terceiro período de baixo nível para ambos os times, o Corinthians manteve uma vantagem superior a 25 pontos. No quarto final, o Blumenau teve boas oportunidades, mas o Corinthians respondeu com uma boa sequência, incluindo uma bandeja de Mariana Dias e uma cesta de três de Ariadna. O Timão administrou o jogo até o final, garantindo a vitória por 82 a 53.