Pinheiros atropela Mogi e volta ao top-10 do NBB

O Esporte Clube Pinheiros conquistou, nesta quarta-feira (12), uma importante vitória para se manter na briga pelo top-10 da temporada regular do NBB. A equipe paulista venceu em casa, no Ginásio Poliesportivo Henrique Villaboim, o Mogi das Cruzes, pelo placar dominante de 91 a 77.

Esta foi a 14 vitória do Pinheiros em 28 jogos pelo NBB 2024/2025. A campanha atual deixa a equipe no nono lugar da tabela de classificação, com retrospecto igual ao do São José (10º). Por outro lado, o Mogi segue na briga na parte debaixo da tabela, com a vaga aos palyoffs ameaçada. O time ocupa o 15º lugar, com apenas nove triunfos em 28 jogos. Primeiro time fora da zona de playoffs, o Botafogo tem oito vitórias, mas com duas partidas a menos que o Mogi.

No duelo de hoje, três jogadores terminaram empatados como maiores pontuadores. O estadunidense David Sloan e o brasileiro Reynan Santos marcaram 16 pontos para o Pinheiros, enquanto Raffael Menca anotou a mesma pontuação pelo Mogi.