Ourinhos mantém liderança e vence jogo interrompido na LBF

O temporal que caiu no ABC Paulista derrubou a energia elétrica na região do Parque Celso Daniel, interrompendo a partida entre Santo André e Ourinhos na Liga de Basquete Feminino (LBF). A partida foi reiniciada nesta quarta-feira (12) com a disputa dos últimos seis minutos da partida. Em seu retorno à LBF, o time do interior de São Paulo venceu por 73 a 65.

O jogo foi retomado com Ourinhos liderando o placar por 60 a 50. Sabendo que precisava de uma reação rápida, Santo André mandou uma bola de três logo no primeiro ataque com Isabella Cristina, enquanto Ourinhos respondeu com uma bandeja de Giovanna Carey.

Ourinhos manteve uma boa vantagem a maior parte do tempo, mas Santo André voltou a diminuir a vantagem para seis pontos, faltando 1min30s para o final com uma bola tripla de Ineidis Casanova no 66 a 60. A equipe do interior paulista voltou a ficar em vantagem após Thaissa e Gaby Parro encaixarem duas cestas em sequência para encaminhar a vitória do time.