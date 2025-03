Minas vence Instituto e empata a série na BCLA

Tudo igual na série de melhor de três jogos entre Minas Tênis Clube e Instituto pela fase de quartas de final da Champions League Américas de basquete. Nesta quarta-feira (12), a equipe mineira recebeu em casa o time argentino, na Arena UniBH, e derrotou os visitantes por 79 a 70, empatando a disputa. A partida decisiva acontecerá nesta quinta-feira (13), também com mando de quadra brasileiro.

Após ter feito uma campanha perfeita na fase de grupos da BCLA, vencendo todas as seis partidas que disputou, o Minas conheceu a sua primeira derrota na competição na semana passada. O revés para o Instituto, na Argentina, que foi o segundo colocado no grupo do Franca, teve o placar de 67 a 60. Assim, a disputa desta quarta-feira valia a vida na Champions League Américas para o time mineiro.

E o Minas não desapontou. A equipe encaixou bem o setor ofensivo no primeiro quarto e saiu vencendo por 28 a 23. O Instituto reagiu no período seguinte, permitiu apenas 11 pontos do Minas e foi ao intervalo segurando o empate em 39 a 39. Os argentinos até chegaram a virar o placar em 46 a 39, mas o time mineiro reagiu e rapidamente para virar o placar e sustentar a vitória.