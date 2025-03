Franca perde para Quimsa e terá de disputar o 3º jogo

Teremos o jogo 3 entre Sesi Franca e Quimsa pelas quartas de final da Champions League Américas de basquete. Nesta quarta-feira (12), o time brasileiro perdeu em casa, no Ginásio Pedrocão, por 88 a 78 e viu a equipe argentina, atual campeão do torneio, empatar a série.

Na semana passada, o Franca conseguiu conquistar a vitória na casa do Quimsa, por 71 a 69, e sair à frente na disputa. Com a derrota de hoje, as duas equipes farão o terceiro e decisivo jogo já nesta quinta-feira (13), novamente no Ginásio Pedrocão.

Jogando pela vida na Champions League Américas, o Quimsa adotou uma postura bastante ofensiva no início de jogo. Mesmo fora de casa, o time argentino dominou as ações e fechou o primeiro período vencendo por 23 a 17. O Franca diminuiu um pouco a diferença no segundo quarto, em 47 a 43.