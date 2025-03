Bauru bate Fortaleza e continua firme entre os cinco do NBB

O Bauru Basket permanece firme entre os cinco primeiros do Novo Basquete Brasil (NBB) 2024/25. O time bauruense viajou para Nordeste do Brasil e, apesar das dificuldades, levou a melhor diante do Fortaleza Basquete Cearense, no ginásio Centro de Formação Olímpica, por 74 a 66, com destaque para o armador estadunidense Dontrell Brite, cestinha do confronto com 22 pontos. O resultado mantém os comandados do técnico Paulo Cézar Oliveira entre os cinco melhores da competição, com 16 vitórias em 27 partidas, aproveitamento de 59,3% dos pontos. Já o time cearense segue em último, na 18ª posição, com apenas oito triunfos em 28 duelos.

Além de Brites, o Bauru contou com mais três jogadores com dois dígitos na pontuação. O ala Alex Garcia anotou 13 pontos, o pivô Andrezão contribuiu com 11 e o ala/pivô Brandão marcou dez. Alex liderou o duelo em assistências, com oito passes que culminaram em cestas bauruenses. Já nos rebotes, a dianteira ficou nas mãos de três jogadores: os alas Alex e Mogi, do Bauru, e o armador argentino Sebastian Orresta, do Fortaleza, todos com sete. Pelo Fortaleza, o líder em acertos foi o ala estadunidense Dexter McClanahan, com 17 pontos. Os pivôs Ewing e Renan anotaram 11 pontos cada um.

Vinte minutos decisivos

Dois períodos foram determinantes para o triunfo do Bauru contra o Fortaleza pelo NBB. O time bauruense anotou dez pontos a mais que os oponentes no segundo e terceiro quartos, construindo liderança não mais perdida. Os visitantes foram levemente superiores nos dez minutos iniciais, vencendo por 19 a 18, destaque para Brite com sete e o pivô Maciel, com cinco. O clube cearense seguiu no mesmo ritmo, mas Bauru evoluiu ofensivamente e marcou 24 pontos contra 18 dos donos da casa. Brandão liderou com oito pontos, todos em bolas de dois, com quatro acertos em cinco arremessos: 80%.