Santo André e Ourinhos interrompido por queda de energia

Santo André e Ourinhos entraram em quadra na noite desta terça-feira (11) na estreia das duas equipes pela Liga de Basquete Feminino (LBF). Mas a partida não terminou. Durante o último quarto, faltou luz na região do Parque Celso Daniel, em Santo André, onde a partida estava sendo disputada. O jogo foi suspenso com Ourinhos vencendo por 60 a 50.

Defesas em vantagem no primeiro tempo

As duas equipes começaram bem na defesa, deixando pouco espaço para as adversárias arremessaram com tranquilidade. Santo André liderou a maior parte do primeiro quarto, aproveitando algumas bolas no garrafão. As donas da casa venceram a primeira parcial por 17 a 15.

Mas Ourinhos passou na frente no começo do segundo quarto. O time aproveitou alguns erros das adversárias para pontuar em contra-ataques. Dessa forma, o time do interior foi para o intervalo vencendo por 34 a 33.