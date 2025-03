Nova técnica da seleção quer recolocar Brasil no mapa do basquete

A seleção feminina de basquete do Brasil ficou longe dos seus anos de glória nos últimos anos. Apesar de conseguir alguns títulos continentais, a equipe não conseguiu se classificar para as duas edições mais recentes dos Jogos Olímpicos e do Mundial. Mas a situação tem tudo para mudar, com a chegada da técnica estadunidense Pokey Chatman, que promete trabalhar passo a passo para recolocar o Brasil no mapa do basquete feminino internacional.

Pokey Chatman tem 55 anos e jogou no time da Universidade Estadual da Louisiana (LSU) na liga universitária dos Estados Unidos. Após formada, ela continuou na equipe, onde foi escalando posições até chegar ao cargo de head coach. Ela também já treinou o Chicago Sky e o Indiana Fever na WNBA e atualmente é técnica-assistente do Seattle Storm. E no final do ano passado, ela aceitou a proposta da CBB para assumir a seleção brasileira de basquete feminino.

Aos poucos, a nova treinadora quer recolocar o Brasil nas grandes competições. "Eu entendo que o Brasil merece voltar ao cenário internacional. Sei que competir em alto nível tem uma energia diferente. Eu lembro de assistir o Brasil dominar o mundo, mas faz bastante tempo. Eu já tive o privilégio de treinar algumas grandes jogadoras brasileiras e creio que estamos no momento certo para reconduzir o Brasil às principais competições", disse Chatman em uma entrevista coletiva em São Paulo.