Kamilla faz duplo-duplo, mas seu time está perto da eliminação

Kamilla Cardoso fez mais uma boa partida pelo Campeonato Chinês de basquete feminino. A brasileira marcou 19 pontos, pegou 11 rebotes e deu duas assistências, mas, apesar do duplo-duplo da pivô, o Shanghai foi derrotado pelo Shanxi Xing Rui por 92 a 85 e está perdendo por 2 a 0 o playoff melhor de cinco das quartas de final da competição.

No primeiro jogo, sábado, Kamilla Cardoso fez um jogo abaixo do normal. Depois de passar o primeiro tempo sem pontuar, ela terminou com quatro pontos e 14 rebotes na derrota de 65 a 63 para o Shanxi Xing Rui. Nesta terça, entretanto, a brasileira voltou a ter um bom desempenho, mas não foi suficiente para evitar a segunda derrota no confronto.

As duas equipes voltam a se enfrentar na quinta-feira. Uma vitória garante o Shanxi Xing Rui na semifinal, enquanto o Shanghai, de Kamilla Cardoso, precisa vencer para continuar vivo na competição.