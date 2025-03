Kamilla Cardoso será peça chave da seleção de Chatman

No profissional, Kamilla Cardoso foi para o Chicago Sky, onde foi uma das principais escolhas do draft da WNBA no ano passado. Ela teve uma boa primeira temporada, sendo eleita uma das melhores calouras da liga. Na offseason, a pivô brasileira foi para a China jogar no Shanghai Swordfish. Se na WNBA, Kamilla tinha uma função mais defensiva no time do Sky, na China a atleta se destacou ofensivamente, marcando algumas das melhores pontuações da sua carreira.

Pokey Chatman espera misturar um pouco das duas funções de Kamilla no esquema tático da seleção, fazendo ela crescer tanto no ataque, quanto na defesa. "Kamilla é muito importante para a gente. Então eu acho que o que vimos na Ásia [mais ofensiva] e na WNBA [mais defensiva], podemos ter uma combinação disso na seleção. Vemos o jogo dela crescer", afirmou a treinadora.

Além disso, Chatman também elogiou as habilidades de Kamilla, falando que ela é uma ótima passadora, apesar de não ser a função que ela espera para a pivô na seleção brasileira. "Acho que ela é subestimada como passadora, mas não quero que ela passe muito. Eu quero que ela pontue. Mas eu acho que poderemos ver uma evolução do jogo dela neste ano", analisou a nova técnica do Brasil.

Liderança no grupo

Mesmo com apenas 23 anos, Kamilla Cardoso amadureceu bastante nos últimos meses e tem tudo para ser uma das lideranças dentro da seleção brasileira nos próximos anos. "Kamilla vai nos ajudar de várias formas que ela nem imagina. Ela foi de uma bebê para uma veterana em um curto período de tempo. E isso é um elogio para suas habilidades. Acho que ela está pronta para esse papel", concluiu a treinadora sobre a atleta.