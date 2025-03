Brasil vai fazer amistoso contra o Canadá em São Paulo

Vai ter Brasil em ação em São Paulo. A Seleção Brasileira feminina encara o Canadá em amistoso no dia 22 de junho, ainda com horário a confirmar, no ginásio do novo complexo do Pacaembu. O duelo acontecerá dentro da programação do Jogo das Estrelas da Liga de Basquete Feminino e será mais um teste antes da AmericupW, no fim do mesmo mês, em Santiago, no Chile.

A partida marca o retorno da Seleção Brasileira para São Paulo, um dos mais tradicionais polos da modalidade nas Américas. A CBB tem se esforçado em trazer jogos do Brasil para o país, e em fevereiro do ano passado realizou no país o Pré-Olímpico feminino, em Belém.

A realização da partida durante o fim de semana do Jogo das Estrelas da LBF também demonstra mais uma ação conjunta da Liga com a CBB, mostrando o alinhamento de planejamento da Liga de Basquete Feminino com a confederação, visando sempre o crescimento da modalidade.