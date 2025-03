Sampaio brilha no ataque e ganha na estreia na LBF

Números do jogo

Gabi Guimarães teve 34 de eficiência e foi eleita a MVP da partida. Ela teve um duplo-duplo na partida com 20 pontos e 11 rebotes. Lays, com 17, e Sassá, com 15, também se destacaram pelo Sampaio. Do lado do Cerrado Basquete, que faz sua primeira temporada na LBF, Letícia Lisboa fez um duplo-duplo com 12 pontos e 12 rebotes, enquanto a experiente capitã Leila Zabani foi a cestinha do time com 13 pontos.

Nos próximos dias, o Sampaio viaja para São Paulo para duas partidas fora de casa. No sábado (15), às 18h, a equipe enfrente Santo André no Ginásio Laís Elena. Na segunda-feira, às 19h, o duelo será contra o Unimed Campinas. O Cerrado Basquete também faz duas partidas fora de casa na sequência. No dia 18 de março, às 19h30, a equipe do Distrito Federal encara o ADRM Maringá. No dia 20, pelo mesmo horário, o jogo será contra Ourinhos.