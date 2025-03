Flamengo bate o Paisas e sai na frente pela vaga no Final Four

Na noite deste domingo (9), em Medellín, na Colômbia, o Flamengo venceu o Paisas por 89 a 72 no primeiro jogo das quartas de final da Basketball Champions League Americas (BCLA). Com a vitória, o rubro-negro sai em vantagem e, se repetir o triunfo no próximo jogo, garante sua classificação para o Final Four.

A PARTIDA

O Flamengo começou a partida com dificuldades ofensivas, permitindo que o adversário abrisse sete pontos de vantagem. No entanto, nos minutos finais do primeiro quarto, Kayo acertou uma bola de três que reacendeu o time. Logo depois, Taya Gallizzi e Gui Deodato marcaram, garantindo a virada e encerrando o período em 23 a 19. No segundo quarto, o Paisas abriu o placar, mas o Flamengo respondeu rapidamente com mais uma cesta de três de Gui Deodato. O time rubro-negro disparou, chegando a 15 pontos de vantagem. Porém, o Paisas reagiu e reduziu a diferença, fechando o quarto em 43 a 48.

O terceiro quarto foi intenso, com o Paisas pressionando e conseguindo a virada momentânea. No entanto, Alexey brilhou com duas bolas de três, restaurando a liderança rubro-negra. O adversário continuou encostando no placar, mas Shaq e Gui garantiram uma vantagem de oito pontos ao final do período (68 a 60). No último quarto, o Flamengo manteve o ritmo e controlou o jogo. Jordan e Ruan ampliaram a vantagem, enquanto Kayo e Alexey consolidaram a diferença na segunda metade. Nos momentos finais, Taya converteu quatro lances livres, selando a vitória por 89 a 72.