Tatum anota 40 pontos em vitória do Celtics sobre o Lakers

Quarta vitória seguida para o Boston Celtics na NBA. Na noite do último sábado (8), o vice-líder da Conferência Leste derrotou o Los Angeles Lakers por 111 a 101. Jayson Tatum e Jaylen Brown comandaram o triunfo do Celtics, com a dupla combinando para 71 pontos.

O Boston Celtics dominou a partida desde o início, liderando o placar na maior parte do tempo. Após um terceiro quarto espetacular, com uma parcial de 29-13, o Celtics chegou a ter mais de 20 pontos de vantagem no placar.

Por conta de uma lesão na virilha, o Lakers não pôde contar com LeBron James na reta final. Mesmo assim, a equipe da Califórnia conseguiu encostar no placar e deixar a diferença na casa de um dígito. Mas com Tatum e Brown em uma noite de glória, a dupla anotou os últimos 12 pontos de Boston na partida para assegurar a vitória.