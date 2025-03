Stephen Curry chega aos 25 mil pontos em vitória de Golden State

Grande noite para o torcedor do Golden State Warriors que lotou o Chase Center em São Francisco neste sábado (8). A franquia californiana derrotou o Detroit Pistons por 115 a 110. Stephen Curry foi o nome da noite ao chega a marca de 25 mil pontos na carreira. O craque do time ainda deu uma assistência para o ala brasileiro Gui Santos em lance que foi eleito o melhor da partida.

O Golden State Warriors fez um bom primeiro quarto, chegando a abrir sete pontos de vantagem. Mas logo Detroit cresceu e assumiu a liderança do placar, que manteve até o início do último quarto, porém sempre com uma margem pequena. Durante o terceiro quarto, aconteceu um dos principais momentos da partida. Stephen Curry anotou uma cesta de três e com isso chegou a marca de 25 mil pontos na carreira.

Alguns minutos depois, Curry foi um dos autores da melhor jogada da noite. Ele tentou um arremesso de três que deu no aro. Mas o ala brasileiro Gui Santos estava esperto no lance e deu um tapinha na bola para garantir que a bola entrasse. Com essa cesta, o Warriors assumiu a liderança do placar em 95-94 faltando seis minutos para o fim do jogo. E a partir daí, a equipe encaminhou sua quarta vitória seguida na NBA.