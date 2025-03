Sesi Franca vence campeão da BCLA no primeiro jogo das quartas

Com Didi Louzada comandando os pontos, o Sesi Franca Basquete largou na frente nas quartas de final da Basketball Champions League Americas. Assim, derrotou o Quimsa (ARG) no Estadio Ciudad, em Santiago Del Estero por 71 a 69. Desse modo, a equipe francana faz 1 a 0 na série de três jogos e decide a vaga à semifinal em casa, com o apoio de sua torcida. No outro jogo que envolveu time brasileiro, o KTO Minas perdeu para o Instituto de Córdoba, também em terras argentinas, por 67 a 60. Terá que reverter nos jogos que fará na Arena UniBH.

Vitória brasileira

O Sesi Franca vinha de vitória no NBB perante o Pinheiros, mas teve viagem à Argentina e enfrentaria o atual campeão da BCLA, com a torcida contra. Mesmo assim, isso não intimidou o time do interior paulista, que sonha em igualar o rival deste sábado (08) com um bicampeonato no torneio continental. Para tanto, uma vitória na casa do Quimsa significa ficar um passo mais próximo do desejo de voltar ao Mundial Interclubes.

Inicialmente, o jogo mostrava que nenhum dos times teria vida fácil, já que os primeiros momentos teve liderança do Franca. No entanto, quem levou a parcial foi o time da casa, 17 a 14. Mas o time francano retomou o controle da partida e fez um segundo quarto consistente na defesa e mais preciso no ataque, vencendo por 21 a 12 e foi para o intervalo em vantagem de 35 a 29 com o arremesso de dentro do garrafão de Lucas Dias.