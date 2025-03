Atual bicampeão da LBF, Sesi Araraquara arrasa Campinas

Primeiro quarto complicado

Apesar da vitória contundente do Sesi Araraquara, o jogo não foi fácil. Campinas conseguiu complicar o jogo, principalmente nos dois primeiros quartos. Apesar de um começo arrasador das bicampeãs, que chegaram a abrir 12 a 2 e pouco menos de quatro minutos, as adversárias conseguiram reagir e terminaram o primeiro período perdendo por apenas 14 a 12.

Sesi Araquara deslancha

No segundo quarto, Sesi Araraquara retomou o controle e foi para o intervalo vencendo por 32 a 25. Mas foi na volta do intervalo que as atuais bicampeãs fizeram toda a diferença. Com o ataque funcionando muito bem, a equipe chegou a 30 pontos de vantagem. No fim, Campinas conseguiu reagir e terminou o período perdendo por 58 a 37.

Com a partida praticamente resolvida, o Sesi Araraquara tirou o pé no último quarto, enquanto Campinas continuou lutando para tentar sair de quadra com o resultado menor doloroso possível. Mas as atuais bicampeãs conseguiram marcar quatro pontos a mais do que as rivais no período final e garantiram a vitória por 75 a 50.