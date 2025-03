Partida inaugural da LBF tem vitória do Corinthians em casa

Foi dada a largada na LBF. Na manhã deste sábado (8), o Corinthians recebeu o Pontz São José no Ginásio Wlamir Marques e venceu por 72 a 58, em partida que marcou o início da temporada nacional do basquete feminino justamente no Dia Internacional da Mulher. Confronto ainda contou com a presença da nova treinadora da seleção brasileira, Pokey Chatman, como espectadora.

Partida foi toda do Corinthians, que venceu em todos os quartos e aumentou sua vantagem gradativamente durante o confronto. Ao fim do primeiro quarto, vantagem era de apenas um ponto, mas foi aumentada para quatro antes do intervalo. No terceiro quarto, ela aumentou para oito e posteriormente 14 ao término do jogo.

Cestinha foi a colombiana Munoz, do São José, que anotou 23 tentos. Destaque individual das mandantes foi Alana, que saiu de quadra com 21 pontos, 4 rebotes e 3 assistências na conta. Alana, inclusive, foi a escolhida para receber o primeiro Troféu Simone Lima da LBF, destinado à melhor jogadora da partida.