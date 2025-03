Marquinhos supera marca e Vasco vence São Paulo pelo NBB

A partida

Contudo, não foi tudo o que o Marquinhos fez durante o jogo. Acertou seis pontos em seis possíveis do primeiro quarto e mais nove na parcial seguinte. Ademais, o Vasco saiu atrás e virou ainda na primeira parcial, vencendo por 23 a 15. O São Paulo, por sua vez, ensaiou reação, empatando por duas vezes antes do intervalo. Os donos da casa sustentaram a pressão e foram para o vestiário com dez pontos de vantagem, no 41 a 31.

Depois, Marquinhos anotou mais quatro pontos, chegando a 19 em três quartos de duelo. E o Vasco dominou completamente as ações contra um São Paulo, que atuou com três desfalques do quinteto principal. Desse modo, o Cruzmaltino impôs 31 a 17 e terminou com 72 a 48, na maior vantagem até aquele momento na partida.

No entanto, o Tricolor acelerou no último quarto e chegou a encurtar a distância em sete pontos, no 77 a 70, com arremesso de dois pontos de Miguel. Sendo a tarde de Marquinhos, o ala apareceu de forma crucial para anotar mais três pontos e jogar um balde de água fria na reação, mesmo faltando dois minutos para o final. O São Paulo venceu a parcial por 30 a 16, mas não foi o suficiente para buscar o rival.

Foram os únicos três pontos de Marquinhos na parcial decisiva, mas importantes para garantir a vitória. No fim, terminou como cestinha da partida, com 22 pontos, seis rebotes e quatro assistências para uma eficiência de 28. Agora, soma 9020 pontos na história do NBB, com 527 partidas no currículo.