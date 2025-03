Marquinhos bate marca de 9000 pontos no NBB contra ex-clube

Quis o destino que Marquinhos, o segundo maior cestinha do NBB, chegasse a histórica marca de 9000 pontos no campeonato contra seu ex-time. Assim, na partida deste sábado (08), o ala do R10 Score Vasco da Gama acertou um fade-away com 11 segundos de jogo. Em São Januário, contra o São Paulo, foi o jogo da marca que só Shamell Stallworth tinha anteriormente.

Na mesma semana que LeBron James atingiu a marca de 50 mil pontos na NBA, aos 40 anos, Marquinhos, que também já teve passagem no basquete norte-americano, bateu 9000 pontos no NBB. "É uma ótima coincidência, a carreira dele, por si só, fala da importância do atleta cuidar do corpo, que é o seu principal instrumento. E, assim como o Lebron, também sempre cuidei muito do meu corpo. Acho que esse é um dos motivos dessa longevidade dentro das quadras ainda, mesmo com algumas dores e alguns probleminhas físicos. Mas chegar aos 40 é para poucos jogadores, me sinto privilegiado, Da mesma fora como ele, deixo um legado enorme no basquete nacional", declarou o ala.

Números e legado do jogador no NBB

Com 527 partidas na competição, Marquinhos está, primordialmente, no Top-10 de atletas com mais jogos, atualmente é o oitavo. Esteve presente em 16 das 17 temporadas e é um dos três únicos atletas que conquistou seis vezes o campeonato. Recebeu três vezes o prêmio de MVP. Além disso, é o segundo maior pontuador, à frente de nomes como Alex e Olivinha. Está em 12º no ranking de maiores reboteiros e nono com mais assistências.