Maringá supera Blumenau, fora de casa, na estreia pela LBF 2025

Teve emoção até o final da segunda partida da Liga de Basquete Feminino 2025. No dia da estreia de Blumenau e ADRM Maringá, neste sábado (08), o time visitante venceu por quatro pontos (62 a 58) para começar com astral lá em cima na nova temporada. Além disso, a pivô Thai Viana teve um duplo-duplo e foi a cestinha para o time paranaense, com 17 pontos e dez rebotes em sua contagem.

Ainda é muito cedo para pensar até onde Maringá, uma equipe estreante, pode chegar dentro da LBF. Porém, começar sua trajetória vencendo o time que encerrou a fase de classificação da última temporada na sexta colocação é um tanto animador. Desse modo, o conjunto paranaense superou o time do Blumenau dentro do Galegão (SC). Sobretudo, impondo sua defesa no terceiro período.

Inicialmente, Maringá tratou de abrir dez pontos já nos primeiros minutos do duelo, com Lorena Silva e Thai Viana comandando as ações ofensivas. Depois do tempo técnico pedido, Blumenau entrou no jogo e virou o placar para vencer o primeiro quarto por 15 a 13. Em seguida, um segundo período com muitas oscilações e os dois lados tomando a frente no marcador, com uma disputa intensa e constante. Contudo, Blumenau foi para o intervalo com três pontos de vantagem, ao fazer 20 a 21 na parcial e 36 a 33 na somatória.