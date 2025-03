Kamilla tem dia abaixo e Shanghai perde ida das quartas

Começou com o pé esquerdo. Na manhã deste sábado (8), Kamilla Cardoso e o Shanghai Swordfish abriram a série melhor de 5 contra o Shanxi Xing Rui em casa, e acabaram derrotados por 65 a 63.

Kamilla teve raro dia de baixa pontaria, acertando apenas dois arremessos de oito tentados. Ao todo, a brasileira fez quatro pontos nos 31 minutos que esteve em quadra, mas contribuiu com 14 rebotes pegos, além de dar uma assistência.

E quase deu Shanghai, de virada. Após primeiro quarto com boa vantagem dos visitantes, o time da pivô tupiniquim chegou a diminuir diferença antes do intervalo e passou a frente do placar no terceiro quarto. O time da casa teve vantagem de 11 pontos no último quarto, mas o Shanxi buscou a vitória. Faltando 0.5 segundo, Kamilla teve a bola da prorrogação, livre de marcação, mas errou.