São José impõe terceira derrota seguida ao Corinthians no NBB

O São José conquistou um grande resultado nesta sexta-feira ao derrotar o Corinthians, em pleno Ginásio Walmir Marques, em São Paulo. A vitória por 77 a 72 fez com que a equipe do Vale do Paraíba, que começou o duelo empatada com o adversário na classificação do NBB, subisse para o nono lugar, deixando o rival em 12º. Foi a terceira derrota consecutiva do time do Parque São Jorge na competição.

O único motivo que o Corinthians teve para comemorar foi que Johnson deixou o jogo como cestinha com 28 pontos. Mas a atuação coletiva do São José fez a diferença. Quatro jogadores terminaram a partida com dois dígitos de pontuação: Martin (18), Leal (14), Douglas (12) e Carbonari (11).

Bom começo do São José

O primeiro quarto foi todo do São José. Mesmo jogando fora de casa, a equipe do Vale da Paraíba soube se impor. O Corinthians teve apenas um rápido momento de liderança, quando Elinho acertou uma bola de três para fazer 7 a 5 para a equipe da casa. Os visitantes, no entanto, não demoraram para reagir e chegaram a 14 a 9 num arremesso do perímetro de Vieta.