Doncic e Lebron brilham, mas virada do Lakers tem herói improvável

É inegável: eles combinam demais. Na noite desta quinta-feira (6), o Lakers precisou de prorrogação para vencer o New York Knicks de virada, por 113 a 109, mas contou com mais uma grande noite da dupla sensação do momento. Foram 63 pontos combinados para Luka Doncic e Lebron James, que saíram de quadra com mais um duplo-duplo na temporada.

A evolução constante do time de Los Angeles coloca a equipe entre as candidatas ao título da NBA - hoje, o Lakers já passou a ter a quarta melhor campanha geral da temporada regular, atrás apenas de Cleveland Cavaliers, Oklahoma City Thunder e Boston Celtics. No total, são 8 vitórias consecutivas, além de 9 em 11 jogos desde que Luka chegou, que fazem com que o time chegue à marca de 40 vitórias.

Apesar dos números altos das estatísticas individuais da partida, para Luka e Lebron a vitória teve impacto grande na atuação coletiva, principalmente com Gabe Vincent. "Acho que Gabe [Vincent] ganhou o jogo com essas três bolas de três no quarto quarto", disse Doncic sobre o armador reserva da equipe.