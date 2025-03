Corinthians x São José - LBF: quando e onde assistir

Começa neste sábado (8) a Liga de Basquete Feminino, com dois jogos marcando a abertura da competição. Com início no dia 8 justamente em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, competição nacional tem Corinthians e São José como partida inaugural. Blumenau e Maringá se enfrentam mais tarde.

Confronto paulista acontece às 11h, sendo transmitido pela TV Brasil, enquanto duelo da parte sul do país rola a partir das 18h. Ainda pela primeira rodada, o atual campeão da liga, Sesi Araraquara, enfrenta o atual campeão paulista, Unimed Campinas, no dia 9, também às 11h.

Já a tão aguardada volta do Ourinhos acontece fora de casa, contra o Santo André, vice-campeão paulista, no dia 11. O reencontro com a torcida fica marcado para o dia 16, contra o Sesi.