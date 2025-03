Noite do 50: Shai faz mais de 50 pontos e Thunder chega a 50 vitórias na temporada regular

Mais de 50 pontos para Shai Gilgeous-Alexander e 50 vitórias para o Oklahoma City Thunder na temporada. Esse foi o resumo da noite desta segunda-feira (4) para o time do Paycom Center em mais um triunfo gigante na atual edição da NBA. Diante do Houston Rockets, o time da casa venceu por 137 a 128 em uma grande exibição do atual prospecto a astro da equipe.

Shai chegou a marca do quarto jogo da carreira com mais de 50 pontos - todos nas últimas sete semanas. De acordo com o ESPN Research, ferramenta de estatísticas da gigante televisiva americana, esse é o menor período para um jogador registrar suas primeiras quatro partidas com essa pontuação na história da NBA. Feito comemorado por Gilgeous-Alexander.

"Você pode dizer que não é tão emocionante quanto o primeiro, mas é mais como se perder no processo de apenas competir e jogar o jogo que você ama", argumentou Shai. "Seja 50 (pontos), seja 27, seja 17; desde que ganhemos, eu me divirto com isso".