Fortaleza vira contra o São Paulo e volta a sonhar com playoffs

O Fortaleza voltou para a briga por uma vaga nos playoffs do NBB (Novo Basquete Brasil) na noite desta terça-feira (4). Em duelo contra o São Paulo no Ginásio do MorumBIS, a equipe cearense venceu de virada por 79 a 75 e ficou mais perto da zona de classificação à pós-temporada.

Retrospectos recentes

A vitória desta noite é apenas a sexta do Fortaleza em 25 partidas da temporada regular do NBB. No entanto, o resultado reflete um bom retrospecto recente do Tricolor do Pici. Nos últimos 10 jogos, somou quatro triunfos que fizeram o time cearense chegar a 33 pontos na lanterna, mas ficar a apenas 1 de distância do Botafogo. O Glorioso está 16ª colocação, última da zona de classificação aos playoffs, e tem um jogo a mais.

Diferentemente do tricolor cearense, o Tricolor Paulista está em uma maré de resultados negativos. A equipe são-paulina perdeu a sua nona partida nas últimas 10 do NBB. Antes dessa sequência, o São Paulo só havia perdido cinco jogos na competição. Na tabela, o time está em 13º lugar com 36 pontos.