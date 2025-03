Ex-Corinthians, Clarissa dos Santos é anunciada pelo Benfica

Esta não é a primeira vez que Clarissa dos Santos atua no basquete europeu, muito menos em Portugal. A pivô brasileira já vestiu a camisa do clube português AD Vagos entre 2008 e 2010. Ainda na Europa, foi campeã e MVP da Taça de França pelo Tango Bourges Basket em 2017/2018 e levou o título da Liga Francesa com ASVEL Féminin, em 2018/2019.

A carreira internacional de Clarissa ainda conta com duas temporadas (2015 e 2016) defendendo as cores do Chicago Sky, na WNBA. Pela Seleção Brasileira, disputou campeonatos mundiais e já conquistou o título dos Jogos Pan-Americanos de 2019. Em 2024, ajudou o Corinthians a se sagrar campeão da Copa Paulista, assim como na campanha na LBF.