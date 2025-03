Minas, Flamengo e Franca vencem seus jogos no NBB

Vitória do Mengão

No extremo Sul do Brasil, o Flamengo enfrentou o União Corinthians como visitante. O rubro-negro carioca engatou sua quinta vitória seguida na competição com o placar de 82 a 77. Alexey foi o cestinha do confronto ao anotar 19 pontos para o Mengão. O armador ainda flertou com um duplo-duplo ao terminar o jogo com 9 assistências.

Com o resultado, o Flamengo segue na vice-liderança da primeira fase. Até o momento, o time carioca disputou 25 partidas e venceu 20 delas. A equipe fecha sua turnê na Região Sul do país enfrentando o Caxias do Sul nesta quarta-feira (5), a partir das 19h30 (de Brasília).

Minas segue como líder

Jogando fora de casa, o Minas conquistou uma importante vitória para a manutenção de sua liderança no NBB. A equipe mineira visitou a Unifacisa e saiu com o resultado positivo de 79 a 77. Baralle foi o cestinha da partida com 18 pontos. Ele ainda contribuiu para o triunfo com 8 assistências e 4 rebotes.

Esta foi a 21ª vitória do Minas em 25 jogos do NBB nesta temporada. A Tempestade engatou seu terceiro triunfo consecutivo depois da derrota para o Corinthians em 14 de fevereiro. A próxima partida será um confronto direto contra o Flamengo. O duelo acontece no dia 19, em Belo Horizonte, a partir das 19h(de Brasília).