Kevin Durant se irrita com mais uma derrota do Suns e jornalista crava interesse em saída

"É por isso que perdemos. Quarenta pontos de turnovers, é difícil de superar isso. Eles não nos dominaram, nós apenas os demos a bola."

Depois de quase ser trocado recentemente, parece que o tempo do MVP na franquia vem chegando ao fim. De acordo com o renomado insider da ESPN, Shams Charania, Suns e Durant devem trabalhar juntos para encontrar uma nova casa para o jogador. O jornalista ainda cravou interesse de equipes da parte de cima da tabela na negociação.

O Suns é o 11º da Conferência Oeste, com dois jogos a mais e três vitórias a menos que o Sacramento Kings, 10° colocado. Desempenho recente pode tirar a equipe do Play-In, o que seria desastroso de acordo com as altas expectativas depositadas no início da temporada. "Temos que correr, mas tem que começar", disse o técnico Mike Budenholzer, que ainda acredita em uma classificação.