Botafogo se recupera e vira o jogo contra o São José no NBB

O São José Basketball enfrentou o Botafogo na manhã desta segunda-feira (3) pela temporada regular do Novo Basquete Brasil (NBB). A partida, disputada no ginásio Oscar Zelaya, no Rio de Janeiro, terminou com vitória do time da casa de virada por 71 a 68.

Com a vitória, o Botafogo alcança seu oitavo triunfo na temporada, o segundo consecutivo, e ocupa a 16ª posição. Já o São José, com 13 vitórias e 14 derrotas, permanece em 11º lugar. O destaque da partida foi o ala Filipe Queirós, cestinha do jogo, com 16 pontos e 8 rebotes.

No primeiro quarto, as equipes protagonizaram um duelo equilibrado, sem que nenhuma abrisse grande vantagem, empatando em 12 a 12. Nos minutos finais, porém, o São José impôs um ritmo mais forte e fechou o período na frente, com 27 a 18 no placar. Na sequência, a equipe visitante manteve o controle do jogo e chegou a abrir 12 pontos de vantagem, mas o Botafogo reagiu nos minutos finais e reduziu a diferença. Mesmo assim, o São José seguiu para o intervalo liderando por 41 a 35.