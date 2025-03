Warriors perde para 76ers, mas "provável última enterrada da carreira" de Curry é a protagonista da noite

Na derrota que interrompeu a sequência invicta do Golden State Warriors, que perdurava desde o All-Star Game, um fato raro e curioso roubou as atenções. Mesmo que o Philadelphia 76ers tenha saído vitorioso ao vencer o time de São Francisco por 126 a 119, a noite foi toda de Stephen Curry - por conta de uma enterrada.

No quarto final, ainda com os visitantes buscando a vitória, Hield roubou uma boa e viu o armador de 1,88m se projetar para receber um lançamento perto do aro. Stephen saltou parar "dunkar" pela 27ª vez em sua carreira, levando o ginásio ao delírio. Feito rendeu bons minutos de entrevista após o fim da partida, e o astro falou em tom nostálgico:

"Essa provavelmente será minha última enterrada. Estou contando agora mesmo. Esse foi a última que você vai ver", revelou o jogador.