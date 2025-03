Kamilla Cardoso faz triplo-duplo nos playoffs da liga chinesa

E ela continua brilhando! Kamilla Cardoso fez sua estreia nos playoffs da Liga Chinesa e foi uma das peças fundamentais para a vitória do Shanghai sobre o Fujian, com um expressivo 96 a 70. A brasileira teve mais uma ótima performance, registrando um triplo-duplo.

A pivô brasileira esteve em quadra e registrou 17 pontos, 20 rebotes e 9 assistências. Além disso, Kamilla vive um ótimo momento na WNBA, onde tem se destacado com pontuações expressivas e frequência em duplos-duplos.

O Jogo

O Shanghai impôs seu forte ritmo logo no início da partida, abrindo 14 a 7 e, em seguida, ampliando para 21 a 8. Apesar da tentativa de reação do Fujian, que reduziu a desvantagem para apenas oito pontos, o Shanghai manteve o controle do jogo e fechou o primeiro quarto em 28 a 16. No segundo período, a equipe seguiu dominando, aumentando ainda mais a vantagem e se mantendo à frente em todos os momentos, indo para o intervalo com uma confortável liderança de 53 a 33.