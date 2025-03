Damiris marca 15 pontos em derrota do Botas para o Galatasaray

O time da casa voltou da pausa novamente marcando o primeiro ponto. Apesar disso, em três momentos o Botas ficou à frente do placar (49 a 47; 51 a 49; 54 a 52), mas eles foram os últimos. O Galatasaray voltou a dominar, venceu o terceiro quarto por 59 a 58 e caminhou, sem dificuldades, para vencer o duelo por 80 a 67.

Apesar da derrota, Damiris Dantas anotou 15 pontos e também contou com cinco rebotes. A maior pontuadora da partida foi a turca Gulsah Duman (23), que também é do Botas.

TABELA E AGENDA

A vitória do Galatasaray interrompeu a sequência de quatro vitórias seguidas do Botas. Por fim, com o resultado, a equipe de Damiris Dantas se mantém na 6ª colocação do Campeonato Turco, com 29 pontos, e enfrentará o Tarsus (9º), na próxima rodada, no dia 8 de março.