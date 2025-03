Austin Reaves se machuca e Doncic faz maior pontuação com a camisa do Lakers vencendo o Clippers

A lesão que ele cita foi a do importante Austin Reaves, que saiu de quadra ainda no primeiro quarto alegando dor na panturrilha direita e não voltou mais. Fontes confirmaram à ESPN americana que o armador passará por uma ressonância magnética ainda neste sábado. Contudo, JJ Redick falou em "precaução" quando perguntado do assunto.

Outra ausência foi a do japonês Rui Hachimura, que foi descartado antes mesmo da partida com problemas no joelho esquerdo. Com ressonância já realizada, Redick não deixou claro quando atleta volta. "Estamos otimistas de que esta não é uma lesão grave", disse ele. "Ainda não está muito claro quando ele estará disponível para jogar. Mas estamos otimistas."

Fase espetacular do Lakers faz com que o time suba para a quarta colocação da Conferência Oeste, ultrapassando o Houston Rockets. Time ainda segue na cola de Grizzlies e Nuggets, com menos de duas vitórias de distância para a segunda posição. Apesar da boa colocação na tabela, Lakers e Lebron querem mais: "Estamos em um bom lugar, mas não estamos nem um pouco confortáveis".