Minas vence fora de casa e segue na liderança do NBB

Na noite desta sexta-feira, foi encerrada a 20ª rodada da temporada regular do Novo Basquete Brasil (NBB). O Minas garantiu uma vitória apertada contra o Fortaleza Basquete Cearense, vencendo por 92 a 86, e se manteve na liderança da competição. Jogando em casa, o Flamengo emendou sua quarta vitória consecutiva ao derrotar o Pato por 91 a 81. A rodada contou ainda com a vitória do Vasco sobre o Mogi por 104 a 82, em São Januário.

Minas sofre, mas vence

O Fortaleza Basquete Cearense iniciou a partida com uma forte organização tática, dificultando os arremessos do Minas e forçando erros do adversário. Com essa estratégia, o Carcalaion terminou o primeiro quarto em vantagem, vencendo por 21 a 16. No segundo período, o time cearense manteve a intensidade, mas viu o Minas reagir e virar o jogo. Ainda assim, a disputa seguiu equilibrada, e as equipes foram para o intervalo empatadas em 39 a 39.

Após o intervalo, a partida seguiu equilibrada, com as duas equipes se revezando na liderança em diversos momentos. No entanto, o Minas conseguiu impor seu ritmo e fechou o terceiro período à frente, vencendo por 66 a 60. No último quarto, a equipe mineira ampliou a vantagem para oito pontos, enquanto o Fortaleza tentou reagir com um bom aproveitamento nos arremessos de três. Apesar da tentativa de virada, erros nos momentos decisivos impediram a recuperação cearense, e o Minas saiu com a vitória por 92 a 86. O ala-armador argentino Juan Pablo Arengo foi o cestinha da equipe com 19 pontos.