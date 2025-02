Curry tem noite mágica em virada do Warriors contra o Magic

De olho nos playoffs

A virada mantém os Warriors embalados em uma sequência de vitórias que agora chegou a cinco partidas seguidas. O triunfo desta noite fez a equipe da Califórnia chegar a 32 resultados positivos em 59 jogos. Dessa forma, assumiu a 7ª posição do Oeste e está de volta à briga por uma vaga nos playoffs da NBA.

Diferentemente do Warriors, o Orlando Magic acumulou sua segunda derrota seguida em casa. O retrospecto da franquia é ainda pior quando se estende para as últimas oito partidas, das quais venceu apenas três. Com o revés sofrido nesta noite, a equipe da Flórida ocupa a 7ª posição da Conferência Leste com 29 vitórias em 69 duelos e começa a ver sua vaga na pós-temporada escapar.

Próximos jogos

O Golden State Warriors retorna à quadra no sábado (1º) para enfrentar o Philadelphia 76s fora de casa às 22h30 (horário de Brasília). Em seguida, na segunda-feira (3), encara o Charlotte Hornets, às 21h. A sequência do Orlando Magic na NBA tem uma rodada dupla contra o Toronto Raptors em casa. O primeiro confronto acontece no domingo (3), às 20h, enquanto o segundo está marcado para terça-feira (4), a partir das 21h.