Curry iguala feito de Lebron James e recebe enxurrada de elogios por noite espetacular

Outro fator importante da noite mágica de Stephen foi sua já cotidiana precisão nas bolas de três- mesmo sendo recorrente, números assustam. Com 12 bolas de fora do garrafão acertadas, Curry fez 36 pontos no quesito e chegou ao seu 45º jogo com 9 ou mais bolas de três acertadas. Um desses pontos veio no estouro do cronômetro do segundo quarto, quando o astro arremessou de trás da logo do Magic e cravou mais três pontos.

Guiando o Golden State Warriors para a invencibilidade desde o All-Star Game, a fase do armador encanta até o novo companheiro Butler, que recém se juntou ao time vindo do Miami Heat. "Você só vê a derrota e o olhar de quase nojo no rosto do defensor. Mas não há nada demais que você possa fazer sobre isso, sabe o que quero dizer? Então, boa sorte para quem quer que seja que o esteja marcando", comemorou Jimmy.