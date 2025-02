São José volta a vencer no NBB após três derrotas consecutivas

Na noite desta quinta-feira (27), ocorreu mais uma rodada da temporada regular do segundo turno do Novo Basquete Brasil (NBB). O São José derrotou o Bauru na Farma Conde Arena por 83 a 78, encerrando uma sequência de três derrotas consecutivas. Já o Franca obteve uma vitória tranquila contra o Corinthians, com um placar de 98 a 89. Enquanto isso, o Unifacisa superou o Paulistano por um apertado 77 a 75.

O São José teve um bom primeiro tempo, mantendo a liderança e controlando a vantagem, sem deixar que o Bauru se aproximasse muito. No entanto, após uma oscilação no fim do segundo quarto, a equipe perdeu a liderança no terceiro, com o time paulista virando o placar. No último quarto, os joseenses reagiram, conseguiram novamente assumir a frente e, após um momento de empate, conseguiram abrir a diferença e vencer a partida por 83 a 78.

Outra vitória apertada do dia ficou com o Unifacisa, que derrotou o Paulistano por apenas 2 pontos de diferença. O time paulista teve um bom desempenho no primeiro e último quartos, mas sofreu quedas de rendimento no segundo e terceiro quartos, somando apenas 25 pontos contra 43 do Unifacisa. Esse domínio na metade do jogo fez a diferença para a equipe de Campina Grande, que levou a vitória por 77 a 75.