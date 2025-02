James Harden tem atuação "vintage" em vitória do Clippers diante do Chicago Bulls

Desempenho "vintage", como foi chamado por alguns fãs na internet, rendeu ao armador uma postagem nas redes sociais com legenda emblemática: "fato engraçado: eu odeio perder", disse o craque.

Clippers vai se mantendo vivo na zona de classificação da Conferência Oeste para os Playoffs da liga, lutando contra as investidas de Minnesota Timberwolves, Golden State Warriors, Dallas Mavericks e Sacramento Kings. Hoje, apenas uma vitória separam essas cinco franquias, sendo que apenas uma se garante diretamente no mata-mata final da liga, e as outras quatro disputam o Play-In.

Já o Chicago Bulls segue no limite da classificação da Conferência Leste, na 10ª colocação. Hoje, a franquia se encontra a quatro vitórias de distância para o Hawks, nono colocado, e com duas vitórias a mais que o Brooklyn Nets, 11º.